Путин 21 января проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг большое совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него [Путина] есть сегодня в графике большое совещание по экономическим вопросам, - сказал представитель Кремля. - В новом году он продолжает практику таких совещаний по синхронизации всех действий в области экономики".

На мероприятии запланировано в том числе выступление главы государства. Помимо этого с оценкой предварительных итогов социально-экономического развития России в минувшем году и прогнозом на 2021 год на совещании выступят глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, вице-премьер Марат Хуснуллин. "Свою оценку перспективам текущего года даст Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка", - добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что в открытой для журналистов части совещания будет только выступление Путина. "Остальное будет рабочим разговором", - уточнил он.

По словам Пескова, "это традиционный формат, президент регулярно проводит такие совещания с тем, чтобы это был действительно рабочий обмен мнениями", поэтому "кроме выступления президента все идет в закрытом режиме".

В четверг у Путина также запланирован международный телефонный разговор и ряд непубличных мероприятий.