Трубоукладчик "Академик Черский" взял курс на германский порт Висмар

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", взяло курс на германский порт Висмар. Об этом говорится на портале отслеживания судов MarineTraffic.

Ориентировочно судно прибудет в порт Висмар 23 января в 10:00 по местному времени (12:00 по московскому времени). С 12 января "Академик Черский" находился в водах Калининградской области, у берегов Куршской косы.

Ранее на якорной стоянке порта Висмар в перерыве между работами по укладке "Северного потока - 2" стояла трубоукладочная баржа "Фортуна". Она должна была вести строительство датского участка газопровода в период с 15 января, но так и не дошла по места продолжения работ по укладке труб, остановившись на якорной стоянке другого германского порта - Росток.

На этой неделе власти США расширили санкции в отношении РФ, в частности рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Оператор проекта "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - не стал комментировать потенциальное влияние санкций США на баржу-трубоукладчик "Фортуна".

Ранее датское морское управление сообщило, что наряду с трубоукладочной баржей "Фортуна" вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января будет судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман".

"Мурман" в настоящее время находится в акватории германского порта Мукран, где хранятся трубы для "Северного потока - 2". "Балтийский исследователь" - в Балтийском море, но за последние несколько дней значительно отошел от точки предполагаемого продолжения укладки трубы. В настоящее время статус "Балтийского исследователя" - режим ограниченной маневренности.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

К настоящему времени из 2460 км газопровода уложено более 2300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.