Сбербанк предложил снизить сумму для квалифицированных инвесторов до 1,4 млн рублей

АНОСИНО, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк предложил снизить размер активов для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 1,4 млн рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Мы предлагаем снизить порог для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 1,4 млн рублей. Лимит страхового возмещения Агентства по страхованию вкладов на текущий момент составляет 1,4 млн рублей: это значит, что физическое лицо, размещающее средства на более чем 1,4 млн рублей в финансовой организации, самостоятельно оценивает кредитный риск и признается достаточно квалифицированным для принятия этого решения. Логично применить схожий подход к оценке рисков вложений и по отношению к розничным инвесторам на фондовом рынке", - пояснил он.

Попов отметил, что Сбербанк также предлагает ускорить срок введения тестирования на знание простых структурных инструментов, где понятно, как формируется доход (например, облигаций, где доход зависит от динамики какого-либо фондового индекса).

"Иначе неквалифицированные инвесторы на слишком долгий срок останутся без возможности покупать даже базовые структурные инструменты с защитой капитала", - указал он.

Попов также сообщил, что Сбербанк полностью поддерживает инициативу Центрального банка по информированию инвесторов о рисках, связанных с покупкой финансовых продуктов и борьбе с мисселингом.

"Считаем, что это самый подходящий способ для формирования объективного представления о финансовом рынке у инвесторов и особенно важно в настоящее время с учетом притока розничных инвесторов на российский фондовый рынок. Важно, чтобы начинающие инвесторы не разочаровались в фондовом рынке", - добавил он.