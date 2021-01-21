Меркель намерена обсудить с США газовые отношения с Россией в целом

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Власти Германии намерены обсудить с новой администрацией США тему "Северного потока - 2" и газовые отношения с Россией в целом. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг в Берлине.

"Затем мы должны также поговорить о том, какие экономические отношения в газовой отрасли с Россией приемлемы, а какие - нет", - сказала она. По ее словам, необходимо понять, какой уровень зависимости стран Европы от российского газа допустим.

При этом Меркель заявила, что ее принципиальная позиция по "Северному потоку - 2" в свете новых санкций США "еще не изменилась настолько, что можно сказать, что проекта не должно быть".