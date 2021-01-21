Около 8 тыс. участников присоединились к соглашениям по маслу и сахару

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. хозяйствующих субъектов присоединились к соглашениям по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"В настоящее время к соглашениям присоединилось уже порядка 8 тыс. участников. Реестры постоянно обновляются", - отмечается в сообщении.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей на литр, розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 и 46 рублей за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.