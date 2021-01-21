СМИ: банк во Флориде отказался работать с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Флоридский Bank United ("Бэнк юнайтед") прекратил деловые отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом в связи с беспорядками, устроенными его сторонниками в здании Конгресса в начале месяца. Об этом в четверг сообщила газета "Хилл".

По ее информации, на счетах в этом банке у бывшего главы Белого дома находилось от 5 до 25 млн долларов. "У нас с ним [Трампом] больше нет депозитарных отношений", - приводит издание заявление Bank United.

Ранее сотрудничество с Трампом прекратили Signature Bэnk ("Сигнэчэ банк") и Deutsche Bank ("Дойче банк"), при этом в последнем у экс-президента есть задолженность, которая составляет более 300 млн долларов, он должен погасить ее до 2024 года.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестация в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе полицейский.