Власти Португалии приостановят авиасообщение с Британией

ТАСС, 22 января. Правительство Португалии приняло решение о приостановке авиасообщения с Великобританией с субботы для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Антониу Кошта, передает агентство Reuters .

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

По его информации, между странами будут осуществляться только вывозные рейсы. Как отметил Кошта, данный шаг призван снизить "риск заражения" мутировавшим штаммом коронавируса, выявленным раннее в Соединенном Королевстве.

Всего в Португалии выявлено почти 600 тыс. случаев заражения, умерли 9 686 человек, выздоровели более 434 тыс.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.