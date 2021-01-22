Камчатские рыбаки в четыре раза увеличили добычу дальневосточной сардины в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Объем вылова дальневосточной сардины (иваси) на Камчатке в 2020 году вырос почти в четыре раза - с 33 тыс. тонн, добытых в 2019 году, до 120 тыс. тонн, сообщил ТАСС консультант отдела по рыболовству краевого министерства рыбного хозяйства Андрей Панихин.

"Дальневосточную сардину или, как ее называет потребитель, иваси на Камчатке начали добывать в 2016 году после почти 30-летнего перерыва. Этой рыбешки долго не было в территориальных водах полуострова, а четыре года назад она вернулась. Предприятия края достаточно быстро на это отреагировали и включились в ее добычу. В 2020 году был очень хороший подход иваси: предприятия полуострова выбрали более 120 тыс. тонн сардины, а в 2019 - в четыре раза меньше", - рассказал Панихин.

Он добавил, что такой улов позволил практически полностью заменить продукцию из сайры, добыча которой в последние годы снижается, на консервы из иваси - эта рыба не уступает сайре по вкусовым качествам и питательным свойствам. Большая часть продукции из дальневосточной сардины реализуется на внутреннем рынке.

Дальневосточная сардина обитает в морях Дальнего Востока, преимущественно в Японском и Охотском. В северные широты доходит до Курильских островов и берегов Камчатки. На юге водится у берегов Кореи и Китая, вплоть до северной части Южно-Китайского моря. Также встречается у тихоокеанских берегов Японии.