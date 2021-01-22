Правительство продлило действие пилотного проекта по tax free до конца 2021 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (tax free) продлевается до 31 декабря 2021 года. Как сообщает сайт правительства РФ в пятницу, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. "Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия", - отмечается в сообщении. Также уточняется, что "система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей".

Не действует tax free в отношении подакцизных товаров, например, алкоголя и табака. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.

В кабмине напомнили, что осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат. "Это позволит сделать процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, максимально простым и удобным", - уверены в правительстве.