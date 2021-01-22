Резиденты "Сколково" разработали систему идентификации по лицу для крупных компаний

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Компании BioSmart и 3DiVi, резиденты фонда "Сколково", объединили свои разработки в области биометрии и распознавания лиц и создали систему идентификации персонала для крупных компаний, в том числе производственных комплексов и учреждений с тысячами сотрудников. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фонда.

"BioSmart и 3DiVi, резиденты кластера информационных технологий "Сколково", в рамках совместного проекта создали биометрическую систему распознавания по лицу. Она состоит из терминала с оптическим комплексом и биометрической платформы с высокопроизводительными алгоритмами. В январе BioSmart выпустила новую версию лицевого терминала BioSmart Quasar, программное обеспечение которого позволило интегрировать его с биометрической платформой 3DiVi Face Machine", - говорится в сообщении.

В фонде пояснили, что терминал BioSmart Quasar создан на основе 15-летнего опыта разработки биометрического оборудования и с учетом передовых технологий идентификации. Его высокочувствительная оптическая система, в которую входят три камеры, выполняет захват лица и проверку на liveness, то есть проверяет, что картинка передана с живого человека.

В свою очередь, многопрофильная нейросеть компании 3DiVi - Face Machine - анализирует изображение и идентифицирует человека со скоростью до 100 млн сравнений в секунду. Доступ к платформе Face Machine можно получить через облачные решения 3DiVi. Либо ее можно развернуть в локальной сети организации, обеспечивая непрерывность работы и гарантированную производительность всего комплекса. В фонде добавили, что оба решения разработаны с учетом защиты персональных данных и не хранят изображения и другую личную информацию.

"Объединив компетенции и экспертизу компаний, мы смогли достичь синергического эффекта: в результате интеграции биометрический терминал и высокопроизводительные алгоритмы мирового класса на стороне 3DiVi Face Machine работают еще более производительно и согласованно - практически как одно целое", - сказал руководитель проектов 3DiVi Александр Пазин, слова которого приводят в сообщении.

По словам руководителя направления "Информационная безопасность" кластера информационных технологий "Сколково" Михаила Стюгина, биометрия незаметно стала частью повседневной жизни. "Она используется в банкинге, ретейле, в системах умного города и пр. Представляется, что такая интеграция терминала BioSmart Quasar с биометрической платформой 3DiVi Face Machine станет идеальным решением для крупных распределенных проектов: производственных комплексов и учреждений с тысячами сотрудников", - цитирует Стюгина пресс-служба.