Глава МИД Венгрии рассчитывает договориться с главой "Газпрома" по поставкам газа в страну

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерен после успешных переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком обсудить поставки газа в страну с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

На переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Сийярто сказал, что приехал в Москву, чтобы приобрести вакцину от коронавируса и газ для своей страны. "В части, касающейся вакцины, свою задачу я выполнил. И в части, касающейся газа, позиции мои также неплохи, потому что в целом зампредседателя правительства Российской Федерации [Александр] Новак согласился с моими доводами, сейчас моя задача заключается в том, чтобы убедить господина [Алексея] Миллера", - сказал венгерский министр.

Сийярто выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе взаимного уважения и поблагодарил Лаврова за личный вклад в интересах продвижения важных с точки зрения межгосударственных отношений вопросов.

В текущем году истекает срок действия российско-венгерского соглашения о поставках газа. Как заявлял ранее Сийярто, в 2021 году Венгрия рассчитывает получить 6,2 млрд кубометров газа из России. Республика планирует также ввести в строй 15-километровый участок газопровода, по которому энергетическое сырье транзитом через венгерскую территорию сможет поступать в Сербию.