Свердловские овощеводы получили первое предложение от ретейлера на "эконом" картофель

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Предприятие-производитель картофеля и овощей в Свердловской области получил первое в регионе предложение о поставке картофеля "эконом" сегмента диаметром менее 50 мм. Ранее такой картофель поставлялся на корм или на переработку для сетей общепита. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров агропромышленного комбината "Белореченский" Виталий Дунин.

Сейчас ретейлеры предъявляют строгие требования по сортировке для каждой партии корнеплодов, поэтому фермерам приходится отбирать их по размерам. Фасовка несортированного картофеля позволит экономить на этапе упаковки до 50%. По оценкам источников газеты на рынке, цена на картофель меньшего диаметра будет на 15-20% ниже цены корнеплодов диаметром 50-70 мм. Ранее со ссылкой на "Коммерсантъ" сообщалось, что участники рынка хотят предложить торговым сетям снизить требования для продукции, включив в ассортимент более мелкий картофель и стабилизировав цены на него как на товар экономкласса.

"Заявка от X5 Retail Group на картофель размером менее 50 мм есть, объем такого картофеля тоже есть, но небольшой, так как частично уже был реализован", - сказал он.

Как пояснил Дунин, картофель диаметром менее 50 мм составляет порядка 20-25% всего урожая, и такая мера позволит поддержать производителя, а также население в условиях роста цен из-за неурожайного года.

По словам Дунина, картофель диаметром менее 50 мм реализуется на корм, на семена и на переработку в предприятия общепита. При этом средняя цена закупа картофеля от 50 до 70 мм в регионе составляет 15-18 рублей за килограмм.