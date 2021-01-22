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Минпромторг рассчитывает на "положительную динамику" продаж на авторынке РФ в 2021 году

Предположительно продажи будут не хуже прошлого года, отметил директор департамента автомобильной промышленности министерства Денис Пак

КИРОВ, 22 января. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на "положительную динамику" продаж на российском авторынке в 2021 году, отмечая, что они предположительно будут не хуже прошлого года. Об этом ТАСС сообщил директор департамента автомобильной промышленности министерства Денис Пак.

"Это будет зависеть от очень большого количества факторов: общеэкономической ситуации, курса основных валют. Все это повлияет на то, каким образом будет складываться спрос. Определенная положительная динамика в 2021 году, надеюсь, что будет, - отметил он. - Пока прогнозы давать рано, но, надеюсь, что 2021 год будет не хуже 2020 года".

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