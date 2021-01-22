Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже снизилась впервые за неделю

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Оптовая цена автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 22 января снизилась на 0,61% - до 53,09 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов. Это произошло впервые после недели непрерывного роста стоимости топлива.

При этом оптовые цены на бензин марки Аи-95 продолжили расти - на 0,11%, до 54,15 тыс. рублей за тонну. Оптовые цены на Аи-95 в январе 2021 года являются максимальными для данного месяца за все время ведения статистики с 2018 года.

Всего с начала года оптовая цена бензина Аи-92 выросла почти на 7%, Аи-95 - на 6,9%.

Летнее дизельное топливо на торгах подешевело на 0,1%, до 46,4 тыс. рублей за тонну, мазут топочный - вырос в цене на 1,4%, до 18,46 тыс. рублей за тонну, цена СУГов на бирже увеличилась на 1,1%, до 29,82 тыс. рублей за тонну.

Ранее ФАС сообщила, что после выхода из "длинных выходных" в начале торговых сессий возникает естественный повышенный спрос на нефтепродукты в связи необходимостью возобновления запасов, затраченных в период праздников.

Всего на бирже реализуется почти 20% всего топлива в стране.

Цена топлива на АЗС

Ранее вице-премьер Александр Новак исключил вероятность роста цен на бензин в 2021 году выше уровня инфляции.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.