Индексы Мосбиржи и РТС завершили неделю снижением

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ в пятницу продолжили снижаться за неимением позитивных драйверов. Так, к вечеру индекс Мосбиржи снизился на 1,05%, до 3386,57 пункта, индекс РТС - на 2,9%, до 1421,39 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:48 мск вырос на 1,72%, до 75,12 рубля, евро - на 1,76%, до 91,42 рубля.

В конце недели инвесторы столкнулись с дефицитом идей для дальнейшего роста, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "В этих условиях на первый план снова вышли локдауны и антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса", - пояснил он. Кроме того, согласно предварительным январским PMI в производстве и сфере услуг еврозоны, экономическая активность в Европе снова пошла на спад.

Очередная волна ухода от риска, прокатившаяся по рынкам, вызвала ценовой откат в нефти - ближайший фьючерс марки Brent в пятницу снижался на 0,8%, до $55,54 за баррель. Это совпало и с усилением напряженности геополитического фона вокруг РФ, что привело к опережающей динамике снижения отечественных активов в сравнении с зарубежными аналогами, добавил Бахтин.

Аутсайдерами пятницы оказались бумаги металлургических компаний - "Мечела" (-4,62%), ММК (-1,28%), НЛМК (-1,61%) и "Северстали" (-1,53%). "Где-то это технический откат после серии покупок, где-то, как в бумагах НЛМК, реакция на данные по операционным показателям за четвертый квартал", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Хуже рынка выглядели и акции "Норникеля" (-1,33%)."Поводом к усилению негативных опасений игроков рынка стало решение Арбитражного суда Красноярского края отложить на 5 февраля рассмотрение искового заявления Росприроднадзора к АО "НТЭК", дочернего предприятие "Норникеля" о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов в Норильске", - пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. Накануне, в преддверии суда, инвесторы покупали бумаги ГМК, "на ожидании позитивного сюрприза, поскольку негативное для компании решение суда уже заложено в прогнозы финансовых показателей компании", добавил эксперт.

Лучше рынка торгуются акции "Группы ЛСР" (+1,09%). "Группа ЛСР" планирует 25 января опубликовать операционные результаты за четвертый квартал 2020 года. Конкуренты из строительной отрасли - ГК "Эталон" и "ГК ПИК" - уже представили свои данные, которые были позитивно приняты рынком.

Прогноз на 25 января

"В начале предстоящей недели участники торгов продолжат ждать позитивных дайверов, вместе с тем держа во внимании глобально усугубившуюся вирусную проблематику. Для российских активов помимо общерыночных настроений важное значение сохранят ценовые уровни на рынке энергоносителей и геополитический фон", - рассказал Бахтин, добавив, что не ожидает развития сценария распродаж и уже в начале недели аппетиты к риску могут стабилизироваться.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на понедельник - 3340-3420 пунктов, курс рубля к доллару - 73,7-75 рублей.

В свою очередь Осин в понедельник и по итогам следующей недели прогнозирует снижение котировок бумаг российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия первого дня следующей пятидневки "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3320-3430 пунктов, а также 74,3-75,6 рубля и 90,5-91,9 рубля соответственно.