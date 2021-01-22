Новый завод под Мурманском начнет выпускать 130 тонн сельди и горбуши в год

МУРМАНСК, 22 января. /ТАСС/. Новый рыбоперерабатывающий завод мощностью 130 тонн готовой продукции в год откроют в селе Умба Терского района Мурманской области в первом квартале 2021 года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Рыбоперерабатывающий завод "Терский берег" - новый инвестиционный проект, учредителями которого являются АО "Корпорация развития Мурманской области" и частные партнеры. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - первый квартал 2021 года. Предприятие сможет перерабатывать водные биоресурсы, добытые в прибрежной зоне Белого моря. Суммарная производительность составит 130 тонн готовой продукции в год", - сказано в сообщении.

Уточняется, что новый завод будет выпускать сельдь пряного посола в индивидуальной упаковке, сельдь мороженую в брикетах и охлажденную мороженую горбушу. Компания "РЗ Терский берег" получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.

По мнению заместителя губернатора Мурманской области Дмитрия Филиппова, в результате реализации инвестпроета жители Терского района, участвующие в долевой собственности на объект, получат возможность участвовать в конкурсе на предоставление рыбопромысловых участков в 2021 году. "Таким образом, сохранится уровень занятости населения района, а также будут созданы семь новых рабочих мест, увеличатся объемы введенных мощностей, объемы добычи, переработки и производства продукции рыбохозяйственного комплекса с высокой добавленной стоимостью", - цитируют в сообщении Филиппова, который в пятницу посетил строящееся производство.

21 октября на встрече предпринимателей с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным директор "РЗ Терский берег" Сергей Вильшанский заявлял, что реализация инвестиционного проекта по запуску рыбоперерабатывающего завода на Терском берегу Белого моря поможет сократить и отток населения из поморских поселков. Он привел статистику, отметив, что население Умбы в 1990-е годы составляло 8 тыс. человек, в 2020 году - всего 4 тыс.

Компании-резиденты АЗРФ получают пакет преференций для ведения бизнеса в Арктической зоне, таких как существенные льготы по основным налогам, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест, предоставление земельных участков без торгов, процедура свободной таможенной зоны и других. В 2020 году от Мурманской области резидентами Арктической зоны стали 14 хозяйствующих субъектов.