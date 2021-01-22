Кабмин расширил перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, автомобильные пункты пропуска дополняются Багратионовском, поселками Пограничный и Чернышевское Калининградской области, поселком Вяртсиля в Карелии, таможенными пунктами Куничина Гора и Шумилкино в Псковской области,

Кроме того, к воздушным пунктам пропуска добавлены аэропорты Храброво в Калининграде и Новый в Хабаровске. Попасть на территорию РФ по электронной визе можно будет через морские пункты пропуска в Калининграде и Светлом, а также в Сочи (через Международный центр морских пассажирских и круизных перевозок). Перечень смешанных пунктов пропуска дополнен Благовещенском (летом - речной, зимой - автомобильный).

На текущий момент оформление единых электронных виз приостановлено в связи с пандемией.

Порядок оформления электронной визы был утвержден в ноябре прошлого года. Особенностью этой категории является облегченная процедура получения - для нее не требуются приглашения, брони в отеле или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Достаточно будет заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере $40 (детям до шести лет - бесплатно) и дождаться уведомления.

Предполагается, что срок оформления займет не более четырех дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в экстренных обстоятельствах по решению МИД РФ.