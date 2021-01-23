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Пандемия COVID-19
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РФПИ опроверг информацию о приобретении 2 млн доз "Спутника V" мексиканским бизнесменом

Также в фонде опровергли приобретение им прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опровергает сообщения о приобретении бизнесменом из Мексики 2 млн доз российской вакцины "Спутник V" и прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

В пятницу в интервью газете El Financiero Алехандро Коссио, предприниматель из штата Веракрус на востоке Мексики, сообщил, что приобрел 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"РФПИ опровергает информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 млн доз вакцины Sputnik V и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке. Данная информация не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Теги
МексикаРоссияПандемия COVID-19
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