"Билайн" опроверг сообщения о сбоях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Билайн" опроверг сообщения о том, что у оператора сотовой сети произошли сбои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Информация о сбое не соответствует действительности", - сообщили в компании.

Ранее на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пользователи сообщили, что в России наблюдаются проблемы в работе оператора мобильной связи "Билайн".

По данным ресурса, по стране зафиксировано порядка 300 отчетов о сбоях. При этом 54% пользователей испытывают проблемы с доступом в интернет по проводной связи, 25% - с мобильной связью, 19% - с мобильным интернетом. Большинство жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Волгограда, Саратова и других городов, следует из информации ресурса.