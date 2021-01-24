Турпоток на Ямал в прошлом году сократился на треть

ТАСС, 24 января. Количество туристов, посетивших в 2020 году Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), почти на 30% меньше, чем было годом ранее. Снижение турпотока связано с пандемий коронавируса, сообщили ТАСС в департаменте молодежной политики и туризма правительства ЯНАО.

"В 2020 году количество туристов, посетивших автономный округ, составило 125 562 человека, что на 29% меньше, чем в 2019 году (176 495 человек). Начиная с апреля 2020 года в связи с ограничительными мерами произошло снижение турпотока в регион", - сказали в департаменте.

Чаще всего в регион приезжали туристы из Екатеринбурга, Тюмени, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Кургана, Омска, Воркуты, Сыктывкара и Республики Башкортостан. Также северный регион в 2020 году посетили туристы из США, Индии, Казахстана, Японии, проживающие в Москве.

В департаменте добавили, что в новогодние праздники количество туристов, посетивших Ямал, также уменьшилось по сравнению с 2019 годом. Так, в праздничные дни 2020 - 2021 года ЯНАО посетили 2 145 человек, а в аналогичный период прошлого года - 3 146 человек.

Процент бронирования гостиниц в новогодние праздники - 9,7%, в прошлом году этот показатель составлял 13,5%."Тем не менее, можно констатировать, что спрос на пакетные туры вырос в сравнении с прошлым годом: около 500 туристов воспользовались предложениям ямальских туроператоров и индивидуальных предпринимателей", - подчеркнули в правительстве.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев.