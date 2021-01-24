Охрана нефтяных объектов Ливии объявила о приостановке экспорта из залива Сирт

ТАСС, 24 января. Военизированные отряды по охране нефтяных объектов Ливии объявили о приостановке экспорта нефти из портов, расположенных на побережье залива Сирт. Об этом в воскресенье сообщил ливийский телеканал Libya Alahrar.

По его информации, формирования по охране нефтяных объектов заявили, что "приостанавливают экспорт нефти с терминалов, расположенных в зоне "нефтяного полумесяца" и порта Эль-Харига". Свое решение представитель военизированных отрядов объяснил невыплатой вовремя членам формирований зарплаты и проблемами с выплатами по медицинской страховке.

В зоне "нефтяного полумесяца" на побережье залива Сирт находятся нефтеналивные терминалы портов Эс-Сидр, Рас-Лануф, Брега, Эль-Харига и Зувейтина. Этот регион контролирует Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.