Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 74,93 рубля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,49%, до отметки в 74,93 рубля, курс евро - на 0,51%, до 91,16 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:20 мск американская и европейская валюты усилили падение. Так, курс доллара находился на уровне 74,68 рубля (-0,82%), евро снижался до 90,94 рубля (-0,74%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,48% и достигал 3399,28 пункта, а индекс РТС - на 0,28%, до 1422,3 пункта.

К 10:24 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3420,96 пункта (+1,12%). Индекс РТС ускорил рост до 1,76%, достигая 1443,26 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,58% - до $55,73 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,59% и торгуется на уровне $52,58 за баррель.