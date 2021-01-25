В России стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 13 копеек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 18 по 22 января 2021 года увеличились на 13 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,93 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 выросли также на 13 копеек и составили 47,44 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на семь копеек, до 49,08 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего вырос в цене в Дальневосточном федеральном округе - на 29 копеек, до 49,19 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 52, 506 тыс. рублей за тонну, что на 1,495 тыс. рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 1,807 тыс. рублей - до 52,707 тыс. рублей за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Сибирском федеральном округе - на 32 копейки, до 46,27 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 53,475 тыс. рублей за тонну, что на 1,835 тыс. рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 1,952 тыс. рублей - до 53 тыс. 561 рубля за тонну.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 19 рублей и составила 49,569 тыс. рублей за тонну.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.