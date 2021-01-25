Две компании из Коми стали резидентами Арктической зоны РФ

СЫКТЫВКАР, 25 января. /ТАСС/. Первыми резидентами Арктической зоне РФ в Республике Коми стали проекты строительства "Завода карбидов и ферросплавов" в Инте и ООО "Арктика 2020" в Усинске, об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства республики.

"Две компании региона подписали соглашения с Корпорацией по развитию дальнего Востока и Арктики по реализации инвестпроектов на территории арктической зоны. Это ООО "Завод карбидов и ферросплавов" в Инте и ООО "Арктика 2020" в Усинске", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, планируется, что на строительство завода в Инте планируется инвестировать 320 млн рублей и создать 63 новых рабочих места. Будущий завод будет расположен на территории бывшей районной котельной №1 в промышленной зоне на выделенном специально для этого участке. В Усинске планируется построить завод полного цикла переработки отходов промышленных предприятий и выпуск коммерческого продукта для строительства промышленных зданий, сооружений и автомобильных дорог. Объем инвестиций в проект составит 211,5 млн рублей.

Компании-резиденты АЗРФ получают пакет преференций для ведения бизнеса в Арктической зоне, таких как существенные льготы по основным налогам, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест, предоставление земельных участков без торгов, процедура свободной таможенной зоны и других.