Глава ВТБ рассчитывает, что экономика России вернется к докризисным значениям к осени

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин рассчитывает на возвращение российской экономики к докризисным значениям к осени 2021 года. Об этом банкир заявил на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая проходит в режиме онлайн.

"Мы надеемся, что осенью российская экономика вернется к докризисному уровню", - сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что восстановительный рост российской экономики возобновится весной 2021 года и может пойти достаточно быстро по мере нормализации ситуации с коронавирусом.

О ВЭФ

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира ВЭФ сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском городе Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики пройдет в 2021 году Сингапуре с 13 по 16 мая. Как говорил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк, организация также запланировала на 25-29 января 2021 года традиционную "давосскую неделю", которая будет проходить в онлайн-формате. Речь пойдет о "восстановлении доверия и разработке принципов, политики и партнерства". Кроме того, 6-7 апреля 2021 года ВЭФ проведет в Токио саммит на тему "глобального технологического управления".