Туроператоры сообщили, что спрос на летний отдых на юге РФ превышает прошлогодний на 15%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Спрос на летние туры на юг России по акциям раннего бронирования в январе этого года в среднем оказался на 10-15% выше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В среднем по рынку объемы продаж летних туров на юг России по акциям раннего бронирования к концу января превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 10-15%", - говорится в сообщении АТОР.

При этом некоторые туроператоры отмечают двукратный рост спроса на российские курорты, однако связывают такую динамику с переносом нереализованных в 2020 году из-за пандемии туров. Также на рост спроса влияет опыт прошлого лета, когда из-за ограниченного зарубежного предложения места в лучших отелях Черноморского побережья быстро заканчивались, отмечают туроператоры.

"По данным статистики ведущих туроператоров, в ранних продажах пляжного отдыха на юге России безусловно лидирует Краснодарский край. Его доля в продажах составляет 60-70%. Внутри этого направления первенство по спросу у Большого Сочи (у некоторых туроператоров - 40-50% в структуре продаж), затем идет Анапа", - отметили в АТОР.

Второе место по объемам продаж туроператоров в акции раннего бронирования занимает Крым, причем сейчас наибольшим спросом пользуется Большая Ялта, сообщили в ассоциации. На третьем месте с большим отрывом от Сочи и Крыма - санатории Кавказских минеральных вод.