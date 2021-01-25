Хайнань планирует завершить подготовку к закрытию таможенных пунктов к концу 2024 года

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Правительство китайской провинции Хайнань в рамках создания в регионе зоны свободного порта планирует завершить подготовку к закрытию расположенных там таможенных контрольно-пропускных пунктов к концу 2024 года. Об этом в ходе сессии Собрания народных представителей (законодательный орган) Хайнаня заявил исполняющий обязанности губернатора провинции Фэн Фэй.

"Во время 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг.) провинция Хайнань завершит создание предварительных элементов порто-франко. Мы выполним задачи, соответствующие первому этапу создания свободного порта, будем стремиться до конца 2023 года создать необходимые условия для закрытия таможенных пунктов", - сказал он во время зачитывания доклада о работе правительства региона.

"К концу 2024 года мы завершим подготовку к закрытию таможни", - добавил глава правительства.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

В июне 2020 года правительство Китая опубликовало программу развития свободного торгового порта в провинции. Согласно этому документу, Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Власти страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.