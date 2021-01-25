Максимальный размер пособия по беременности в 2021 году составит 340 тыс. рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году составит 340 795 рублей за 140 дней отпуска, минимальный размер - 58 878 рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте Фонда социального страхования (ФСС).

В случае осложненных родов (отпуск - 156 дней) размер максимального и минимального пособий составят 379 743 рубля и 65 607 рублей соответственно. Максимальный возможный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 29 600 рублей, минимальный - 6 752 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 18 004 рубля.

По данным ФСС, в 2020 году максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составлял 322 тыс. рублей. Минимальный размер ежемесячного пособие составлял 3 375 рублей.