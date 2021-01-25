Акции "Абрау Дюрсо" растут на Мосбирже на 10%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Акции "Абрау Дюрсо" в ходе торгов на Московской бирже росли на 10,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 220 рублей за бумагу, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 16:12 мск, стоимость акций компании росла уже на 5,29%, бумаги торговались на уровне 209 рублей за штуку.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности, и не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать советником по правовым вопросам в этой области.

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и др.