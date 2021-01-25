На Украине проходят митинги с требованием снизить тарифы на газ

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Протесты проходят в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве, на которых люди требуют от власти снизить тарифы на газ. В столице у офиса президента Украины собралось несколько десятков человек. Акция приурочена к дню рождения главы государства, сообщает в понедельник украинское издание "Страна".

Люди держат в руках плакаты с требованиями снизить тарифы на газ и электроэнергию. В дальнейшем они планируют направиться к месту проживания Зеленского. Организаторы протеста инициировали создание координационных советов для проведения митингов во всех регионах страны. "Мы создаем тарифные сотни, в эти сотни могут вступить все, кто желает принимать участие в протестах против тарифного геноцида", - процитировало издание заявление лидеров митинга в Киеве.

В Житомире на аналогичный митинг собралось около сотни активистов. Часть из них вошла в здание горсовета. В Полтавской области участники протеста перекрыли трассу, соединяющую Киев с Харьковом. Митинг проходит также в Одессе у здания областной администрации.

Причины протестов

Жители регионов Украины уже не первый раз в январе собираются на митинги, требуя снижения тарифов. Это связано в том числе и с тем, что правительство 28 декабря отменило льготный тариф на электроэнергию с 1 января. Кроме того, Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на доставку газа для 22 компаний.

На фоне массовых протестов кабмин принял решение ввести госрегулирование цен на газ. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что "из-за пандемии коронавируса, резкого и неподъемного роста биржевых цен на газ за последние недели предлагается ввести госрегулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантинных ограничений или до завершения отопительного сезона". По его словам, "предлагается установить цену на газ для всех бытовых потребителей в размере 6,99 гривен (около $0,25) за куб. м". В свою очередь офис президента сообщил, что цена на газ снизится более чем на 30%, что ниже рыночного уровня.

Оппозиция же заявляет, что принятые государством меры реагирования на недовольство народа недостаточны. "Пытаясь в очередной раз обмануть население, кабмин заявил о наработке двух подходов, которые позволят существенно снизить стоимость газа для населения, намеренно "забыв" при этом о росте тарифов на водоснабжение и водоотвод, на производство тепловой энергии, а также об отмене льготного тарифа на поставку электроэнергии", - отметил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Оппозиция предлагает снизить цены на газ для населения с учетом падения средней таможенной стоимости импортируемого газа, отменить решение Нацкомиссии по поднятию тарифов на доставку газа, водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии. ОПЗЖ предлагает пересчитать тарифы на отопление и горячее водоснабжение в сторону снижения с учетом уменьшения цены на газ, а также на законодательном уровне закрепить норму о том, что газ собственной добычи госкомпании "Укргаздобыча" идет исключительно на нужды населения. Кроме того, оппозиция предлагает перейти на прямые поставки газа из РФ со скидкой 25%, о которой договорились депутаты Рады от ОПЗЖ с представителями власти России.