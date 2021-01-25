Задолженность по зарплате в России на 1 января составила 1,63 млрд рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 января 2021 года составила 1 млрд 628,3 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 декабря 2020 года общая задолженность снизилась на 14,2%, или на 269,9 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2021 года на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 681,2 млн рублей (41,8%), в 2019 году - 348,5 млн рублей (21,4%), в 2018 голу и ранее - 598,6 млн рублей (36,8%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 40%; строительство - 23%; добыча полезных ископаемых - 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 8%; транспорт - 5%.