Производство мяса в России в 2020 году выросло на 11%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Объем производства остывшего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и оленины в 2020 году в России вырос на 11% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 год и составил 3 млн т. Об этом говорится в материалах Росстата.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных произведено в декабре 274,6 тыс. т, что на 3,7% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 9% больше, чем в декабре 2019 года. Свинины парной, остывшей или охлажденной, в декабре произведено 249,56 тыс. т, что на 9,4% больше, чем в декабре 2019 года, и на 3,5% больше, чем в ноябре 2020 года. Производство за 2020 год составило 2,8 млн т, что на 11,9% больше, чем годом ранее.

Охлажденного мяса птицы в декабре произведено 273,38 тыс. т, что на 5,7% меньше, чем в декабре 2019 года, но на 2,6% больше, чем в ноябре 2020 года. Производство за 2020 год составило 3,3 млн т, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Вареных колбасных изделий в декабре выпущено 139,16 тыс. т, что на 7,5% больше, чем в декабре 2019 года, и на 6,6% больше, чем в ноябре 2020 года. За 2020 год произведено 1,6 млн т, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных, выпущено 351,7 тыс. т, что на 7,6% больше, чем в декабре 2019 года, и на 5,3% больше, чем в ноябре 2020 года. За 2020 год произведено 4 млн т, что на 8,2% больше, чем годом ранее.

Производство мороженой рыбы в декабре составило 224,8 тыс. т, что на 3,6% больше, чем в декабре 2019 года, но на 2,5% меньше, чем в ноябре 2020 года. За 2020 год произведено 3 млн т, что на 0,2% больше, чем годом ранее.

Филе рыбного мороженого в декабре произведено 14,9 тыс. т, что на 48,5% больше, чем в декабре 2019 года, и на 14,6% больше, чем в ноябре 2020 года. Свежего или охлажденного рыбного филе - 322,4 т, что на 5,6% меньше, чем в декабре 2019 года, но 0,1% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год производство филе рыбного мороженого выросло по сравнению с 2019 годом на 6,6%, до 173,9 тыс. т, а свежего или охлажденного рыбного филе сократилось на 6,0%, до 3,5 тыс. т.

Сократилось и производство рыбных консервов. В декабре их произведено 45,7 млн условных банок, что на 14,9% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 5,3% меньше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год выпущено 601,7 млн условных банок, что на 5,5% меньше, чем годом ранее.

Производство молочных продуктов

По данным Росстата, в декабре было выпущено 471,9 тыс. т молока, что на 3,9% больше, чем в декабре 2019 года и на 3,1% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год произведено 5,4 млн т молока, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Масла сливочного в декабре было произведено 23,2 тыс. т., что на 3,3% больше, чем в декабре 2019 года, и на 14,6% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год произведено 282 тыс. т. сливочного масла, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Выпуск сметаны в декабре составил 42,95 тыс. т, что на 0,5% больше, чем в декабре 2019 года, и на 1,9% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год произведено 532 тыс. тонн сметаны, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Производство творога в декабре составил 40,69 тыс. т, что на 3,1% больше, чем в декабре 2019 года, но на 0,6% меньше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год произведено 491,3 тыс. т. творога, что на 4,8% больше, чем годом ранее.

Сыров в декабре изготовлено 47,66 тыс. т, что на 4,1% меньше, чем в декабре 2019 года, но на 4,0% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год произведено 566,1 тыс. т сыров, что на 4,8% больше, чем годом ранее.