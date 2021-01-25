Росстат пересмотрел данные по динамике промпроизводства в 2019-2020 годах

Также Росстат уточнил оценку роста обрабатывающих производств за 2019 год до 3,6% (+0,1 процентного пункта). Оценка динамики сырьевого сектора, водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений, а также электро- и теплоэнергетического сектора сохранилась без изменений (+3,5%, -0,8% и +2,9% соответственно).

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Росстат ретроспективно пересмотрел данные по росту промышленного производства в РФ в 2019 году с 3,3% до 3,4%, а также уточнил данные за январь - ноябрь 2020 года, следует из материалов статслужбы.

Так, оценка падения промпроизводства в ноябре 2020 года снижена с 2,6% до 1,5% в годовом выражении. Согласно новой оценке Росстата, в октябре промпроизводство упало на 5,7% (вместо 5,5%), в сентябре - на 4% (вместо 3,6%), в августе - на 4,5% (вместо 4,2%), в июле - на 6,1% (вместо 5,9%), в июне - на 7,3% (вместо 7,1%), в мае - на 8% (вместо 7,9%), в апреле - на 4,7% (вместо 4,5%).

Также Росстат пересмотрел данные по росту промпроизводства в марте 2020 года с 2,4% до 2,2%, в феврале - с 4,8% до 4,6%, в январе - с 1,5% до 1,2%.

Таким образом, рост промпроизводства за I квартал 2020 года составил 2,6%. Во II квартале, на который пришелся пик ограничений из-за COVID-19, падение составило 6,7%, в III квартале - 4,8%, в IV квартале - 2,5%.

Данные за 2019 год уточнялись на основании поступившей годовой отчетности респондентов о производстве и отгрузке продукции. Данные по месяцам и периодам с начала 2020 года уточнялись на основе оперативной информации, поступавшей от респондентов в последующих отчетах.

"Консолидация данных всех видов оперативной и годовой статистической и бухгалтерской отчетности за 2019 год в рамках построения системы национальных счетов позволяет Росстату проводить дополнительную проверку корректности предоставленных респондентами данных. На этом этапе возникает необходимость дополнительной работы с респондентами, по результатам которой респондентами вносятся изменения не только в данные годовых отчетов (вторая оценка за 2019 год), но и в данные оперативной отчетности 2020 года", - поясняют в Росстате.

Итоги 2020 года

Промышленное производство в РФ по итогам 2020 года снизилось на 2,9% по сравнению с 2019 годом, следует из данных Росстата.

В декабре 2020 года снижение промпроизводства в РФ составило 0,2% в годовом выражении, что является минимальным значением за время пандемии. При этом по сравнению с ноябрем промпроизводство на 10,5%.

По итогам 2020 года обрабатывающие производства показали рост на 0,3% по сравнению с 2019 годом. В наибольшей степени снизилась добыча полезных ископаемых - на 7%. В отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений, темпы падения составили 3,8%, в электро- и теплоэнергетике - 2,5%.

Минэкономразвития прогнозировало, что промышленное производство в России в 2020 году сократится на 4,1%.

В декабре 2020 года все отрасли и сектора экономики, кроме сырьевого, продемонстрировали рост показателей. Лучшую динамику показал энергетический сектор - рост на 4,7% в годовом выражении и на 16,4% в месячном. Рост обрабатывающих производства составил 4,4% к декабрю 2019 года и 14,1% к ноябрю 2020 года. Производство в отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений выросло на 6,5% к декабрю 2019 года и на 6,7% к ноябрю 2020 года. Показатели сырьевого сектора в декабре 2020 года упали на 8,4% к декабрю 2019 года, но выросли на 5,3% к ноябрю 2020 года.

В Росстате поясняют, что на итоги промышленного производства в декабре 2020 года повлиял календарный фактор (в декабре 2020 года был на один рабочий день больше, чем в 2019 году), климатический фактор (декабрь 2020 года был теплее нормы в ряде регионов европейской части России, при этом в ряде северных регионов страны, в Сибири и на Дальнем Востоке, температура приблизилась к рекордно низким значениям), а также эпидемиологический фактор - вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции повлияла на результаты работы отраслей, ориентированных на конечный потребительский спрос.

Производство лекарств

Объем производства лекарственных препаратов в 2020 году вырос на 19,9% по сравнению с показателем за 2019 год и достиг 486 млрд рублей.

"Лекарственных препаратов в декабре 2020 года изготовлено на 72,9 млрд руб., что на 85,3% больше, чем в декабре 2019 года, и на 59,4% больше, чем в ноябре 2020 года. За 2020 год лекарственных препаратов произведено на 486 млрд руб., что на 19,9% больше, чем в 2019 году", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос в 2020 году на 23% по сравнению с предыдущим годом. В декабре производство увеличилось на 82% по сравнению с декабрем 2019 года и на 47,3% по сравнению с ноябрем 2020 года. Сывороток и вакцин в ампулах выпущено в декабре 797 тыс. штук, что на 67,4% больше, чем в декабре 2019 года, но на 4,1% меньше, чем в ноябре 2020 года. В целом за 2020 год в ампулах сывороток и вакцин произведено на 59,2% больше, чем годом ранее.

Как сообщили в ведомстве, сывороток и вакцин в дозах в 2020 году было произведено 1,3 млрд штук, что 23,1% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 21,8% меньше, чем в ноябре 2020 года. В целом, за 2020 год произведено на 0,4% доз сывороток и вакцин меньше, чем годом ранее. Производство фармацевтических субстанций в декабре 2020 года увеличилось на 45,6% по сравнению с декабрем 2019 года. По сравнению с ноябрем 2020 года объемы выпуска фармацевтических субстанций сократились на 16%. За 2020 год их выпущено на 17,5% больше, чем годом ранее.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 59,6 т, что на 33,6% больше, чем в декабре 2019 года, и на 22,7% больше, чем в ноябре 2020 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с декабрем 2019 года на 13,3%, а по сравнению с ноябрем 2020 года на 13,7%, составив 64,9 тонны. Всего в 2020 году произведено 488 т. провитаминов, витаминов и их производных (на 20,6% больше, чем годом ранее) и 560 т. антибиотиков (на 1,7% больше, чем в 2019 году).

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, было изготовлено 29 млн упаковок, что на 31,4% больше, чем в декабре 2019 года, на 11% больше, чем в ноябре этого года. В целом за 2020 год выпущено 264 млн упаковок перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. Выпуск оборудования и приборов применяемые в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в декабре увеличилось на 26,3% к декабрю 2019 года и на 26,2% к ноябрю 2020 года. В целом, за 2020 год изготовлено сложное медицинской техники такого типа на 34,4 млрд руб., что 34,9% больше, чем в 2019 году.

Выпуск легковых автомобилей

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в 2020 году снизилось на 17,5% по сравнению с 2019 годом и составило 1 млн 259 тыс. машин.

При этом в декабре 2020 года было произведено 127,6 тыс. легковых машин, что на 9,7% больше, чем в декабре 2019 года, но на 6,9% меньше, чем в ноябре 2020 года.

Выпуск грузовых автомобилей в 2020 году упал на 8,7% - до 142 тыс. машин. В декабре их производство увеличилось на 28,9% в годовом выражении, а по сравнению с ноябрем 2020 года - на 20,6%.

Производство автобусов массой более 5 т в прошлом году сократилось на 3,9%, составив 13,8 тыс. машин. В декабре было произведено 1,6 тыс. автомобилей, что на 6,6% больше результатов 2019 года.

Производство автобусов массой менее 5 т упало на 15,7%, до 21,3 ты. штук. При этом в декабре их производство выросло на 4,7%, достигнув 3,2 тыс. машин.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания в 2020 году составил 295 тыс. штук, что на 12,6% меньше предыдущих результатов. В декабре показатель вырос на 6%, до 28,7 тыс. штук.

При этом выпуск автомобильных кузовов в прошлом году рухнул на 86,3%, составив 28,8 тыс. штук. По итогам декабря их производство выросло на 30,3%, до примерно 4 тыс. штук.