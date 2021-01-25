"Газпром" выплатит ФНС почти 1 млрд рублей по мировому соглашению

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Газпром" выплатит в пользу Федеральной налоговой службы (ФНС) 916,318 млн рублей в качестве доначисления налогов и 79,177 млн рублей пени по мировому соглашению, заключенному между холдингом и службой по делу о доначислении налогов за 2014-2015 годы. Это следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между "Газпромом" и межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №2 о доначислении холдингу налога на добавленную стоимость (НДС) более чем на 847 млн рублей за 2014-2015 годы и налога на имущество организаций в размере 69,23 млн рублей и пени.

Согласно материалам, "Газпром" направил в суд исковое заявление 20 мая 2020 года. Суд принял его к производству 22 мая. 14 января 2021 года стороны направили в суд ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Из документа следует, что "Газпром" выплатит в пользу инспекции 69,226 млн рублей в качестве доначисления из-за неправомерно примененной пониженной налоговой ставки по налогу на имущество за 2014 год и пени в размере 30,398 млн рублей. Также "Газпром" доплатит 289,059 млн рублей в качестве доначисления НДС по счетам фактурам ООО "Северо-Запад Геология" и ООО "Промтехпроект" и 16,645 млн рублей пени, 393,023 млн рублей в качестве доначисления НДС по счетам фактурам ООО "Строй-сервис" и 22,632 млн рублей пени и 165,01 млн рублей в качестве доначисления НДС по счетам фактурам ООО "Газ-техника" и 9,502 млн рублей пени.