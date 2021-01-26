РЖД создадут платформу транспортных программных роботов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "РЖД-технологии" (дочернее общество РЖД) совместно с компанией-разработчиком "Робин" реализуют проект создания платформы программных роботов для транспортно-логистической отрасли. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Проект под названием "Облачная фабрика программных роботов" получил поддержку от фонда "Сколково" на внедрение российских цифровых решений в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". Сумма гранта составила 80 млн рублей.

"Облачная фабрика" - это отечественная цифровая инфраструктура, на которой клиенты смогут автоматизировать свой бизнес. Речь идет об администрировании информационных систем и баз данных, электронном оформлении услуг, обработке звонков контакт-центра и другие. Проект включает в себя платформу для эксплуатации программных роботов, модуль разработки и магазин готовых роботов, где пользователи смогут покупать программные решения для применения в рамках платформы.

Клиенты смогут пользоваться услугой роботизации бизнес-процессов без необходимости покупки инфраструктуры и создания своего локального центра экспертизы роботизации. Облачная инфраструктура позволит пользователям комплекса быстро приступить к роботизации бизнес-процессов и обеспечит их серверными мощностями для администрирования и диспетчеризации.

Создание "Облачной фабрики программных роботов" вместо отдельного целевого роботизированного решения носит пилотный характер как для холдинга РЖД, так и в целом для российского рынка. В ближайшей перспективе планируется использовать "Облачную фабрику программных роботов" в периметре структур РЖД. В среднесрочной перспективе продукт будет представлен на рынок услуг для компаний транспортно-логистической отрасли, указали в компании.

Программная роботизация в РЖД

При этом РЖД успешно развивают собственные компетенции по производству и внедрению программных роботов в информационных системах. По итогам 2020 года в компании внедрено в эксплуатацию более 1 тыс. таких решений, с их помощью автоматизировано свыше 980 операций. Роботы обработали 500 тыс. обращений пользователей информационных систем РЖД, отметили в компании.

Роботизации подверглись администрирование учетных записей пользователей, ввод нормативно-справочной документации, информации о тарифах, тестирование автоматических систем. В результате скорость выполнения этих операций увеличилась в пять раз, а время обработки входящих заявок в службе поддержки пользователей сократилось до нескольких минут. За счет развития компетенций специалистов для работы со средствами искусственного интеллекта планируется уменьшить время разработки таких решений, чтобы обеспечить массовую роботизацию и сокращение затрат компании за счет автоматизации рутинных процессов.

Роботизация процессов для повышения операционной эффективности проводится в рамках программы цифровой трансформации РЖД. При создании роботизированных приложений под специфические задачи, решаемые информационными системами, большое значение уделяется защите данных, говорится в сообщении РЖД.