Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,55 рубля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,25%, до отметки в 75,555 рубля, курс евро снизился на 0,22%, до 91,26 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:23 мск американская и европейская валюты торговались в "зеленой" зоне. Так, курс доллара находился на уровне 75,52 рубля (+0,2%), евро рос до 91,56 рубля (+0,11%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным Мосбиржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,37% и достигал 3384,99 пункта, а индекс РТС вырос на 0,23%, до 1415,26 пункта.

К 10:35 мск биржевые индексы перешли к падению. Так, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3378,43 пункта (-0,56%). Индекс РТС снижался на 0,29%, достигая 1407,95 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,54% - до $55,58 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,57% и торгуется на уровне $52,47 за баррель.