В Avito рассказали, какие услуги были самыми востребованными у россиян в 2020 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ремонтные и транспортные услуги были наиболее популярны у россиян в 2020 году, говорится в исследовании сервиса объявлений Avito.

"Самыми востребованными среди услуг на Avito стали транспортные сервисы: доставка, помощь в переездах, грузоперевозки и другие", - отмечают аналитики.

Производители и продавцы запускали сервисы доставки, компании заказывали услуги грузчиков для переездов, отказываясь от офисов или переезжая в помещения поменьше, а россияне переезжали на "удаленку" за город, указывают эксперты. При этом, поскольку предложение и спрос в категории росли практически равномерно, отмечают эксперты, стоимость транспортных услуг, несмотря на востребованность, выросла всего на 11%. Спрос пeревозки и транспoртные услуги за гoд вырoс на 38%, а предлoжение - лишь на 21%.

На втором месте по популярности на Avito оказалась категория "Ремонт и строительство". Спрос на эти услуги вырос на 37%, а предложение - на 3%. При это средняя цена на эти услуги выросла на 25%. Аналитики считают, что самоизоляция стимулировала многих задуматься о состоянии жилья. Так, спрос на отделочные работы за год вырос на 43%, а на строительство домов и коттеджей - на 41%. Вместе со спросом на постройку загородной недвижимости вырос и интерес к благоустройству участка - спрос в этой категории стал выше на 71%.

Услуги в категории "Красота и здоровье" оказались на третьем месте по популярности. Здесь число запросов увеличилось на 53%, а предложение - на 24%. Ограничения из-за пандемии коронавируса, и стремление россиян сэкономить время на визитах в салоны красоты стали драйвером роста предложения и спроса на маникюр, стрижки и бьюти-процедуры, считают аналитики. Средний чек на подобные услуги за год при этом не изменился.

В 2020 году также вырос спрос на ремонтные сервисы, которые оказались на четвёртой строчке рейтинга. Так, спрос на услуги по ремонту техники вырос на 51%, причем активнее всего - в два раза чаще, чем год назад - россияне ремонтировали приставки. Предложение в этой категории выросло на 86%, а средний чек снизился на 7%.

Аналитики также отметили, что услуги по уборке в 2020 году стали искать на 65% чаще, чем в 2019 году, количество предложений выросло на 36%. Средний чек предложения услуг уборе вырос в 1,5 раза. Спрос на организацию праздников и мероприятий увеличился на 37%, а предложение - на 9%, стоимость за год не изменилась. Спрос на обучение и онлайн-курсы вырос на 31%, предложение - на 29%, средняя стоимость услуг за год не выросла.