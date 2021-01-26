Туроператоры сообщили, что цены на летний отдых в Турции для россиян выросли на 15%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цены на летний отдых в Турции для россиян по акциям раннего бронирования в январе оказались в среднем выше на 15%, чем годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры ждут пика продаж летней Турции ближе к апрелю. Сейчас цены по сравнению с прошлым годом выросли планово: до 15%. Пока еще недельный тур на двоих в турецкую "пятерку" на "все включено" в июне можно купить за 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении АТОР.

В дальнейшем, по прогнозам экспертов, цены продолжат рост, отмечается в сообщении. Акции раннего бронирования продлятся до конца марта 2021 года, увеличение стоимости отдыха на турецком направлении возможно в апреле - мае, считают опрошенные АТОР эксперты. При этом отмечается, что отдых в Турции для россиян ежегодно дорожает на 5-15%.

Россияне пока осторожно бронируют летний отдых в Турции - по сравнению с прошлым годом объем приобретаемых туров сократился примерно на 80%, сообщают крупные туроператоры. При этом 90% броней приходится на курортную Анталью.