Пассажиропоток аэропортов Москвы в 2020 году упал почти вдвое

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Аэропорты московского авиационного узла (Шереметьево, Домодедово и Внуково) по итогам 2020 года сократили количество обслуженных пассажиров на 42,3% - до 48,52 млн человек, следует из данных Росавиации, опубликованных на сайте агентства.

Число обслуженных пассажиров на международных рейсах упало на 75,8% - до 2,74 млн человек, на внутренних - на 29,9%, до 36,52 млн.

Пассажиропоток Шереметьево снизился на 60,4% - до 19,56 млн пассажиров, Домодедово - на 42%, до 16,39 млн, Внуково - на 47,6%, до 12,56 млн.

Более того, по итогам декабря 2020 года аэропорт Домодедово обслужил чуть больше пассажиров, чем исторически крупнейший российский аэропорт Шереметьево. Так, Домодедово в декабре обслужил 1,268 млн пассажиров (-36,6%), а Шереметьево - 1,263 млн пассажиров (-64,1%) Внуково в декабре сократил перевозки на 34,2% - до 1,08 млн пассажиров.