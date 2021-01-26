ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Владелец корпорации AEON Роман Троценко пока не планирует инвестиций в новые инфраструктурные проекты. Об этом он сообщил журналистам.

"Ж/д инфраструктуру не рассматриваем, у нас сейчас такой большой пакет инвестиционный, у нас только текущих аэропортовых активов порядка 100 млрд рублей, только то, что находится в стройке. Нам бы с этим справиться", - сказал он, отвечая на вопрос о новых инвестициях в строительство инфраструктуры.

Корпорация AEON - частная инвестиционная группа с активами в сферах девелопмента, транспорта и других. В корпорацию входит холдинг "Новапорт", который управляет аэропортовыми активами. Кроме того, AEON реализует проект строительства морского порта Индига в Ненецком автономном округе.