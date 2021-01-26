Utair запустит в январе рейс из Омска в Барнаул

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в январе начнет полеты из Омска в Барнаул. Они будут выполняться два раза в неделю, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика.

"Utair начнет полеты из Омска в Барнаул по понедельникам и субботам", - сказано в сообщении.

Время вылета из Омска - 17:00, из Барнаула - 20:50.

По словам президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова, которые приводятся в сообщении, в 2021 году авиакомпания продолжает развивать программу прямых перелетов между регионами по доступным ценам без пересадок в Москве. "Utair - единственный перевозчик между Барнаулом и Омском. Ранее добраться из Омска в Барнаул можно было за 9 часов на машине. Благодаря прямым рейсам время в пути сокращается до 2 часов", - отметил Семенов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).