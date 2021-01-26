В России отзывают семь Bentley New Continental GTC

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Bentley в РФ, отзывает семь автомобилей модели New Continental GTC. Речь идет о транспортных средствах, реализованных в 2020-2021 годы, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что активация функции складывания и раскладывания складной крыши с пульта ключа зажигания возможна с расстояния более 6 метров до автомобиля, что противоречит внутренним принципам обеспечения безопасности.

"Так как привод складывания/раскладывания складной крыши не имеет функции защиты от защемления, было разработано мероприятие - обновление программного обеспечения для предотвращения возможного вреда третьим лицам при активации складывания/раскладывания крыши с пульта ключа зажигания, когда владелец плохо видит автомобиль (когда расстояние до него превышает шесть метров)", - добавили в Росстандарте.

На автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления систем комфорта для исключения возможности складывать и раскладывать складную крышу при помощи брелока ключа. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.