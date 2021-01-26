В Швеции заявили, что Pfizer требует оплаты за большее число доз вакцины, чем согласовано

СТОКГОЛЬМ, 26 января. /ТАСС/. Компания Pfizer требует большую плату за свою вакцину, чем по изначальной договоренности. Об этом во вторник сообщает газета Dagens Nyheter .

По ее данным, после того, как стало известно о возможности использования одной упаковки вакцины для шести инъекций вместо пяти, компания-производитель подняла ее цену на стоимость одной дозы. Однако, как отмечает издание, это было сделано без согласования с Еврокомиссией.

Координатор вакцинации в королевстве Рикард Бергстрём отмечает, что пузырек с вакциной заполняется с некоторым запасом, которого при соответствующем типе иглы может хватить на шестую дозу. "Это неприемлемо, - считает он. - Если в какой-то стране [медики] могут извлечь пять доз, то за ту же самую цену они получают меньшее количество [препарата]".

По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнеля, управление здравоохранения не будет оплачивать счета производителя до того, как между сторонами будет достигнуто соответствующее соглашение.

Представительство американской компании в Швеции пока воздерживается от комментариев по этому вопросу.