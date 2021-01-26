Госдума одобрила в I чтении налоговый вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.

Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Принятие и реализация законопроекта будет способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, говорится в пояснительной записке.

"Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно", - цитирует пресс-служба слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. "Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни", - подчеркнул он.

По словам председателя Госдумы, "появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан".

Как подчеркнул в свою очередь председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин (ЛДПР), в определенной мере применение налогового вычета станет поддержкой физкультурно-оздоровительных организаций, которые в период ограничений понесли серьезные убытки. "Годовые потери фитнес-отрасли за 2020 год, по оценкам экспертов, составляют 20%. За прошедший год в городах-миллионниках закрылось почти 200 фитнес-центров. Таким образом, данный законопроект косвенно направлен и на поддержку фитнес-индустрии", - сказал он.

Теперь предстоит серьезная работа по формированию перечня физкультурно-оздоровительных услуг, которые подпадают под действие этого законопроекта, указал депутат. "Мы приложим все усилия, чтобы в него вошло максимальное количество различных видов услуг в области спорта, включая посещение бассейна, занятия по йоге, фитнесу, боксу", - отметил Пайкин.