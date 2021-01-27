Как россиянам получить скидку на новый автомобиль

В 2021 году российские власти продолжают реализацию мер по поддержке спроса на автомобили отечественного производства. Для этого они продлили программы льготного автокредитования и лизинга. На них в 2021 году выделили 8,9 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно.
Рассказываем, как и какие машины можно приобрести по программам с господдержкой в 2021 году.
Льготное автокредитование для физических лиц
Что за программа?
Программа льготного автокредитования с господдержкой дает возможность некоторым категориям россиян взять займ и получить скидку на покупку авто. Скидка составляет:
- 25% от стоимости приобретаемого автомобиля для жителей Дальневосточного федерального округа;
- 10% для всех остальных регионов.
При этом деньги не выдают на руки, а прибавляют к первоначальному взносу. То есть заемщик как бы вносит эти 10 или 25% на уплату первоначального взноса, а на самом деле банку эту сумму компенсирует государство в виде субсидии.
Основные условия кредита — срок, ставка, дополнительные требования к заемщикам — остаются за кредитными организациями. При этом не все из них в принципе выдают займ на покупку автомобиля с господдержкой — нужно узнавать, можно ли взять такой кредит.
Кроме того, выдача займа — это право кредитной организации, а не обязанность. Здесь мы писали, как банки оценивают клиентов и решают, кому и на каких условиях одалживать деньги.
Кто может получить льготный автокредит?
Гражданам доступны четыре льготные программы займов на покупку автомобиля.
"Первый автомобиль". Ее участником может стать любой, кто ранее не оформлял на себя машину. При этом возраст не важен — первый автомобиль может купить себе и пенсионер.
"Семейный автомобиль". По ней скидку вправе получить мать, отец, опекун или попечитель хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
"Трейд-ин" дает право на льготный кредит тем, кто продает старую машину в счет первоначального взноса. Машина при этом должна быть старше шести лет и находиться в собственности заемщика не менее года.
Также на льготный кредит могут претендовать работники государственных медицинских учреждений.
Какие есть дополнительные условия?
- Заемщик не должен был брать автокредит в 2020 году и обязуется не брать еще один в 2021 году. Это проверят по кредитной истории.
- У него должны быть водительские права.
Какой автомобиль можно купить?
Автомобиль должен:
- быть новым — не раньше 2020 года производства (для кредитов, которые выдаются в 2021 году), при этом паспорт транспортного средства должен быть выдан не ранее 1 декабря;
- иметь электронный паспорт транспортного средства (для машин, реализуемых после 1 июля 2020 года);
- быть собран на территории России;
- быть массой до 3,5 тонны;
- стоить не дороже 1,5 млн рублей;
- находиться в залоге у банка;
- иметь не менее 1500 баллов. Баллы присваиваются по соглашению производителя с Минпромторгом, и они подтверждают, что машина произведена в России. Например, сварка кузова дает 400 баллов, его окраска — еще 500. Впрочем, покупатели в такие детали могут не вникать — у продавцов обычно уже есть все заключения на машину. Надо только уточнить, что она продается с господдержкой. При этом каждый год нужное количество баллов растет.
Полный список технических требований прописан в постановлении правительства. Вот примеры автомобилей, на которые распространяется господдержка:
- все модели Lada;
- все модели УАЗ;
- все модели ГАЗ;
- Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana;
- Hyundai Creta, Solaris;
- Kia Rio.
Нужно ли оформлять каско?
При оформлении автокредита машина должна быть в залоге у банка, а значит, ее, скорее всего, придется застраховать. По закону кредитная организация вправе требовать застраховать предмет залога, под который выдается кредит.
Впрочем, у заемщика есть возможность отказаться от страховки в период охлаждения — 14 дней после покупки полиса. Но нужно внимательно читать договор, ведь с большой вероятностью отказ от страховки позволит банку либо повысить процентную ставку, либо вообще признать договор недействительным. Здесь мы подробнее писали о нюансах приобретения страховых продуктов при получении кредитов.
Можно ли погасить кредит досрочно?
Постановление правительства никак не ограничивает досрочное погашение. И закрыть кредит можно хоть на следующий день после покупки машины.
Какая выгода от льготного автокредита?
Допустим, в семье водителя Иванова двое детей. Он хочет приобрести Lada Vesta, которая стоит от 625 тыс. рублей. Он обратился в банк, и ему предложили кредит на три года по ставке 12%.
Без участия в каких-либо программах заемщику пришлось бы ежемесячно выплачивать около 21 тыс. рублей, и в итоге автомобиль обошелся бы ему в 747,3 тыс. рублей.
Однако по программе "Семейный автомобиль" цена снижается до 562,5 тыс. рублей. И в итоге Иванов будет платить около 19 тыс. рублей, а суммарная стоимость нового авто составит 672,5 тыс. рублей. Экономия — 74,8 тыс. рублей.
Или вариант для новичков за рулем. Гражданин Петров только что получил права и планирует приобрести Renault Logan за 680 тыс. рублей. Он планирует воспользоваться трехлетним кредитом с базовой ставкой 12% годовых.
Без госпрограмм мужчина ежемесячно платил бы 22,5 тыс. рублей и реальная стоимость его машины составила бы 813 тыс. рублей.
Получив скидку по программе "Первый автомобиль", Петров будет ежемесячно отдавать за машину чуть больше 20 тыс. рублей и в общей сложности потратит 731,7 тыс. рублей. Выгода — 81,3 тыс. рублей.
Как еще можно сэкономить?
Очевидно — внести первоначальный взнос. Некоторые банки требуют первоначальный взнос в любом случае, некоторые — нет. Нужно смотреть условия конкретной кредитной организации.
Допустим, получив права, вы решили купить новый Hyundai Solaris за 805 тыс. рублей и можете сразу оплатить 100 тыс. рублей, а остальную сумму берете в кредит на три года под все те же 12%.
С учетом скидки платеж по кредиту составит 20,7 тыс. в месяц. За три года вы заплатите 746,7 тыс. рублей. И с учетом первого взноса машина обойдется вам в 846,7 тыс. рублей. То есть вы переплатите 41,7 тыс. рублей от начальной стоимости автомобиля.
Если взять кредит по льготной программе на ту же машину без первоначального взноса, то переплата от ее первоначальной цены составит уже 61,2 тыс. рублей.
На автомобильный рынок 2021 года будут влиять два главных фактора — рост цен и уровень доходов населения, считает президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Зубарев. А поскольку перспектив для роста доходов населения эксперты пока не видят, то, значит, определяющей, наряду с повышением цен, станет поддержка спроса правительством через льготные программы кредитования. И те почти 9 млрд рублей, которые направлены на них, позволяют дополнительно рассчитывать на продажу до 90 тыс. автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей, отметил Зубарев.
Впрочем, еще в конце 2020 года он прогнозировал, что динамика роста авторынка в 2021 году будет в пределах 3–5%, но при этом первый квартал все равно просядет по сравнению с 2020-м.
Льготный лизинг автомобилей
Что за программа?
Вообще, лизинг — это разновидность аренды машин, оборудования, транспортных средств, производственных сооружений и т.п. с возможностью их последующего выкупа по остаточной стоимости. Например, предпринимателю для работы понадобился автомобиль, но купить его сразу денег нет. Тогда он может обратиться в лизинговую компанию, которая купит для него этот автомобиль и позволит им пользоваться за определенную плату. Договор, как правило, заключается на длительный срок. А когда он подойдет к концу, то предприниматель сможет либо выкупить автомобиль в собственность, либо вернуть его лизинговой компании. Это и называется лизинг.
По закону лизингополучателем, то есть тем, кто будет пользоваться предметом лизинга, может быть и физическое, и юридическое лицо. Но, как правило, он рассчитан именно на последних и ИП, а вот физлица прибегают к нему не так часто.
После заключения договора лизингополучатель должен внести авансовый платеж, и только после этого он получит оборудование в свое распоряжение.
Собственно, программа льготного лизинга подразумевает, что клиент может получить скидку как раз на оплату этого авансового платежа. А лизинговая компания получит возмещение этой скидки уже в виде субсидии от государства.
Какую скидку можно получить?
Размер скидки может быть:
- до 10%, но не более 500 тыс. рублей на одно транспортное средство;
- до 25%, но не более 350 тыс. рублей для легкового автомобиля; 500 тыс. рублей для легкого коммерческого автомобиля категории N1; 900 тыс. рублей для остальных категорий колесных транспортных средств. Эта расширенная скидка действует в двух случаях. Либо при операционном лизинге, то есть когда по окончании договора клиент не получает автомобиль в собственность. Либо если лизингополучатель приобретает сразу не меньше десяти автомобилей с телематическим оборудованием, а также собирается сдавать их во временное пользование по договорам аренды. Например, под такие условия попадают каршеринговые компании.
Какие есть дополнительные условия?
- Лизинговая компания должна соответствовать требованиям властей. Полный список прописан в постановлении правительства.
- Договор лизинга не менее чем на 12 месяцев (на 18 месяцев — при операционном лизинге).
- Авансовый платеж — 10–50% от стоимости автомобиля.
- Автомобиль должен быть новым, то есть произведен в том же году, когда лизинговая компания получает субсидию.
- Транспортное средство также должно иметь определенное количество баллов в зависимости от категории.
- Автомобиль должен иметь электронный паспорт транспортного средства (для машин, реализуемых после 1 июля 2020 года).
Какой автомобиль можно приобрести в лизинг?
Примеры автомобилей, на которые распространяется господдержка лизинга:
- УАЗ "Пикап", "Профи", модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и т.д.;
- ГАЗ "Соболь", "GAZelle бизнес", GAZelle Next, "ГАЗон", "Садко";
- автомобили шасси Урал;
- автомобили шасси Камаз и т.д.;
- Lada Largus;
- Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana;
- Ford Transit.
Всего за 11 месяцев 2020 года при государственной поддержке спроса в России реализовали в общей сложности более 256 тыс. автомобилей. Из них 199,3 тыс. машин было продано по программе льготного автокредитования, бюджет которой в 2020 году составил 20,7 млрд рублей. Льготный лизинг добавил еще 52 тыс. автомобилей (объем господдержки — 12,5 млрд руб.). И более 5,1 тыс. автомобилей было реализовано по программе субсидирования газомоторной техники.