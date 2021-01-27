Как россиянам получить скидку на новый автомобиль

Программа льготного автокредитования с господдержкой дает возможность некоторым категориям россиян взять займ и получить скидку на покупку авто. Скидка составляет:

25% от стоимости приобретаемого автомобиля для жителей Дальневосточного федерального округа;

10% для всех остальных регионов.

При этом деньги не выдают на руки, а прибавляют к первоначальному взносу. То есть заемщик как бы вносит эти 10 или 25% на уплату первоначального взноса, а на самом деле банку эту сумму компенсирует государство в виде субсидии.

Основные условия кредита — срок, ставка, дополнительные требования к заемщикам — остаются за кредитными организациями. При этом не все из них в принципе выдают займ на покупку автомобиля с господдержкой — нужно узнавать, можно ли взять такой кредит.

Кроме того, выдача займа — это право кредитной организации, а не обязанность. Здесь мы писали, как банки оценивают клиентов и решают, кому и на каких условиях одалживать деньги.