В Приморье удвоили выплаты по соцконтракту для начинающих фермеров

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Выплаты по социальному контракту для людей, которые хотят вести личное подсобное хозяйство (ЛПХ), вдвое увеличили в Приморье. В 2021 году граждане смогут получить до 100 тыс. рублей на приобретение и содержание сельскохозяйственных животных, покупку техники и продукции, в том числе плодово-ягодных и овощных культур, сообщила ТАСС главный консультант отдела организации предоставления социальных выплат семьям с детьми регионального Министерства труда и социальной политики Ирина Горбенко.

"В прошлом году на ведение ЛПХ по соцконтракту граждане могли получить до 50 тыс. рублей, с 2021 года регион получает дополнительные средства из федерального бюджета. Это позволило удвоить выплату" - разъяснила Горбенко.

Она отметила, что в прошлом году выплату получил 81 житель Приморья. Планируется, что в это году получателями станут не менее 80 человек.

На социальные контракты региональные власти готовы направить почти 186 млн рублей. Из них более 150 млн рублей предусмотрено на ежемесячные выплаты гражданам, которые ищут работу и находятся в трудной жизненной ситуации. Еще около 34 млн рублей направят на единовременные выплаты для индивидуальных предпринимателей и развитие личного подсобного хозяйства.

Расширены направления, куда предприниматель может направить средства социального контракта - до 250 тыс. рублей. Деньги можно потратить на приобретение оборудования, материально-производственных запасов, исполнение имущественных обязательств (не более 15% от суммы) и возмещение расходов, связанных с постановкой на учет (не более 5% от суммы). При необходимости начинающий бизнесмен может воспользоваться образовательными услугами, которые будут оплачены за счет выделенных средств, но не более 30 тыс. рублей.

Социальный контракт может оформить малоимущая семья, доход в которой ниже величины прожиточного минимума. Для выхода семьи из финансового кризиса в регионе организуют социальное сопровождение: специалисты определяют степень нуждаемости семьи и помогут оформить документы. Начинающим предпринимателям помогут найти наставников - более опытных и успешных бизнесменов. В крае окажут содействие родителям в поиске работы, а при необходимости - в переобучении по востребованным специальностям.