Кабмин направит более 2,5 млрд рублей на ремонт набережных и очистных сооружений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении регионам более 2,5 млрд рублей в ближайшие три года на реконструкцию набережных и ремонт очистных сооружений. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.

"Деньги поступят в три региона. Это Ростовская и Самарская области, а также Хабаровский край. Субсидии помогут модернизировать объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры в Комсомольске-на-Амуре, Ростове-на-Дону и Тольятти. Государственная поддержка предоставляется на объекты капитального строительства, сметная стоимость которых превышает 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа ведется в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации инфраструктуры субъектов РФ", которая входит в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".