ЦБ выпускает в обращение инвестиционную золотую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Банк России 27 января выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты номиналом в 50 рублей расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "50 РУБЛЕЙ", дата: "2021 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Масса драгоценного металла в чистоте в выпускаемой в обращение монете составляет 7,78 г. Тираж монеты - до 500 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.