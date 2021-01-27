В "Северстали" заявили, что не проводят демпинг цен на сталь в ЕС и помогут расследованию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Северсталь" не проводит демпинг цен на сталь в ЕС и действует строго в соответствии с законом, сообщил председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов в интервью телеканалу Bloomberg. Компания при этом готова оказать содействие новому антидемпинговому расследованию.

"Европа - очень важный рынок для нас. Наша компания сделает все возможное, чтобы содействовать новому антидемпинговому расследованию. Я уверен, что мы делали все в соответствии с мировым законодательством, мы не демпинговали сталь в Европе", - сказал он.

Бизнесмен также отметил, что исключение российских производителей стали (в том числе "Северстали") с рынка ЕС в первую очередь негативно скажется на европейских потребителях металлопродукции.

Ранее Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) потребовала пересмотреть размер пошлины на ввоз продукции "Северстали", утверждая, что российская компания установила более высокие цены на свою продукцию на внутреннем рынке, чем на экспортном, а также значительно увеличила демпинговую маржу.

Осенью 2017 года ЕС ввел антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь и стальные сплавы для Украины, Ирана, Бразилии и России. Для трех российских компаний антидемпинговые пошлины зафиксированы на разных уровнях: "Северсталь" - 5,3% (€17,6 за тонну), НЛМК - 15% (€53,3), ММК - 33% (€96,5).

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2019 года компания произвела 11,85 млн т стали. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.