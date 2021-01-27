"Известия": цены на российскую электронику могут вырасти из-за подорожания микросхем

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Дефицит полупроводниковых микросхем на мировом рынке может привести к росту цен на смартфоны, планшеты и другую электронику российского производства на 20-30%. Об этом сообщает в среду газета "Известия".

"Многие продукты дорожают на 20-30%, некоторые - на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально", - сообщил изданию технический директор отечественной компании-разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев. Он отметил, что расходы компаний уже выросли на 20-30%.

По его словам, больше всего ощущается нехватка микрочипов, которые управляют дисплеями. Но также она распространяется на чипсеты, микрочипы для камер и модули NFC, сообщил технический директор INOI.

Опрошенные изданием эксперты также сообщили, что российские разработчики и производители электроники сталкиваются с задержками в поставках комплектующих. В среднем задержки составляют две-три недели, сообщил изданию генеральный директор Mobile Inform Group (изготовитель смартфонов и планшетов MIG) Константин Манцветов.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский в свою очередь отметил, что в условиях дефицита комплектующих растёт рынок перекупки и контрафакта, завышаются цены редких компонентов, растут инвестиции в редизайн продуктов. "В этом случае компании очень часто получают контрафактные компоненты и рискуют качеством своей продукции и репутацией надежного производителя", - отметил Покровский.

При этом, по его мнению, себестоимость устройств вырастет на несколько процентов. В Mobile Inform Group не ожидают сильного влияния дефицита компонентов на стоимость своей продукции.